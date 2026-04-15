Baku chiama l’Italia | doppia missione azzurra tra World Cup ed European Cup

La ginnastica ritmica italiana si appresta a partecipare a due eventi importanti a Baku, con una serie di competizioni in programma. Dal 17 al 19 aprile si svolgerà la terza tappa della World Cup, mentre dal 30 aprile al 3 maggio si terrà la terza edizione della European Cup. Questi appuntamenti rappresentano momenti di rilievo per le atlete e le squadre italiane impegnate in questa fase della stagione.

La ginnastica ritmica italiana si prepara a vivere giorni intensi a Baku, dove andranno in scena due appuntamenti chiave della stagione: la terza tappa della World Cup, in progetta dal 17 al 19 aprile, e la terza edizione della Europea Cup, prevista dal 30 aprile al 3 maggio. Due eventi ospitati nella stessa sede e inseriti in un percorso che porterà poi le azzurre verso gli Europei di Varna, la finalissima di Coppa del Mondo di Milano e i Mondiali di Francoforte. Dopo l’uscita della squadra di Desio nelle recente tappa di Tashkent, stavolta sarà l’insieme di Chiesti a rappresentare l’Italia in Azerbaijan. In pedana ci saranno Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani, chiamate a riproporre i due esercizi già testati anche nei tornei internazionali di Tartu e Marbella.🔗 Leggi su Sportface.it

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