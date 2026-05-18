La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, non intervenendo nonostante l'inflazione abbia raggiunto il 2,6%. Questa decisione coincide con un aumento dei prezzi dell’energia, con il prezzo del greggio che si avvicina ai 120 dollari al barile. La situazione solleva interrogativi sui possibili effetti del rialzo del costo del petrolio sui risparmi delle famiglie e sulle motivazioni della BCE nel non modificare la politica monetaria in questa fase.

? Domande chiave Come influirà il prezzo del Brent a 120 dollari sui risparmi?. Perché la BCE non interviene nonostante l'inflazione sia al 2,6%?. Quali scenari energetici potrebbero spingere l'inflazione al 4,8% nel 2027?. Chi pagherà il costo della discrepanza tra tassi e prezzi del gas?.? In Breve Tassi invariati al 2% deposito, 2,15% rifinanziamento e 2,40% prestiti marginali il 19 marzo.. Prezzo Brent balzato sopra 120 dollari dopo attacco al sito Ras Laffan in Qatar.. Proiezioni inflazione riviste al 2,6% per il 2026 e al 4,8% per il 2027.. Crescita economica declassata allo 0,9% a causa della crisi energetica e geopolitica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCE blocca i tassi: l’inflazione sale al 2,6% tra crisi del greggio

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