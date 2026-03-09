Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto il canadese Denis Shapovalov con un risultato di 6-3, 6-2 in circa un’ora e un quarto di gioco. La partita si è svolta con un andamento fluido e in crescita, dimostrando un rendimento solido da parte dell’azzurro durante tutto l’incontro.

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro ha battuto il canadese Denis Shapovalov con un netto 6-3, 6-2 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, al termine di una partita solida e in costante crescita. Dopo un avvio complicato — con il break subito a zero nel primo gioco — il numero due del mondo ha reagito immediatamente, alzando il livello soprattutto al servizio e negli scambi da fondo. Il nordamericano è riuscito a restare in partita nel primo set, deciso dal break di Sinner nell’ottavo game, ma nella seconda frazione non ha più retto il ritmo dell’altoatesino. Shapovalov ha pagato soprattutto l’elevato numero di errori gratuiti, ben 25 complessivi, mentre Sinner ha progressivamente preso il controllo del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner: "Sto cercando il giusto bilanciamento nei punti importanti e c'è una cosa che non mi piace…"

19 Year Old Jannik Sinner vs an Entire Nation! | Most DRAMATIC Tennis Match EVER!

Sinner agli ottavi all'Atp Indian Wells: Shapovalov battuto in due setCon la vittoria di oggi, Jannik Sinner eguaglia Fabio Fognini al primo posto nella classifica degli italiani con più vittorie nei Masters 1000. L'altoatesino e il ligure hanno ottenuto 96 vittorie in ... sport.sky.it

Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche PaoliniEsordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo ... tg24.sky.it

96 - Jannik Sinner ha conquistato la 96esima vittoria in carriera in un ATP Masters 1000, eguagliando Fabio Fognini (96) per il maggior numero di successi tra i giocatori italiani dall'introduzione del formato nel 1990. Top. x.com

JANNIK AGLI OTTAVI Sinner supera senza problemi Denis Shapovalov e conquista gli ottavi di finale a Indian Wells per la quinta volta in altrettante partecipazioni Ora il numero 2 al mondo dovrà affrontare l’astro nascente Joao Fonseca in una sfida che - facebook.com facebook