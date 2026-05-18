Bayern Monaco i cugini del Monaco 1860 rovinano la festa | Contadini figli di
Durante i festeggiamenti per il Bayern Monaco, i tifosi del Monaco 1860 hanno esposto uno striscione che riproduceva il logo del club, attirando l’attenzione tra la folla. La scena si è svolta in una piazza affollata, dove i sostenitori del Monaco 1860 hanno tentato di disturbare la celebrazione. Lo striscione, che imitava il logo del Bayern, è stato mostrato pubblicamente e ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’episodio.
Una trovata veramente geniale quella dei tifosi del Monaco 1860, che durante i festeggiamenti del Bayern, riescono a introdurre nella piazza uno striscione che sembra rappresentare il logo del club. Ma appena viene dispiegato al cielo, però, rivela la scritta FC Bauern Hurensöhne (in tedesco "contadini figli di.") al posto del consueto FC Bayern Munchen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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