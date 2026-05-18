Bayern Monaco i cugini del Monaco 1860 rovinano la festa | Contadini figli di

Durante i festeggiamenti per il Bayern Monaco, i tifosi del Monaco 1860 hanno esposto uno striscione che riproduceva il logo del club, attirando l’attenzione tra la folla. La scena si è svolta in una piazza affollata, dove i sostenitori del Monaco 1860 hanno tentato di disturbare la celebrazione. Lo striscione, che imitava il logo del Bayern, è stato mostrato pubblicamente e ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’episodio.

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