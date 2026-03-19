Bayern Monaco Atalanta 4-1 la Dea cade anche nella gara di ritorno! Kane Karl e Luis Díaz completano la festa Nerazzurri travolti

Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta 4-1 nella partita di ritorno, confermando il risultato dell’andata e eliminando la squadra italiana dalla competizione. Kane ha segnato, mentre Karl e Luis Díaz hanno contribuito con altri gol. La difesa dell’Atalanta ha mostrato difficoltà e la partita si è conclusa con una netta vittoria dei tedeschi, che hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

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