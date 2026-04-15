Champions League risultati e marcatori | Arsenal e Bayern Monaco in semifinale emozioni a Monaco

Le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League si sono concluse con l’Arsenal e il Real Madrid che si sono qualificati per le semifinali. L’Arsenal ha superato il turno grazie ai risultati ottenuti nelle sfide precedenti, mentre il Real Madrid è riuscito a ottenere la qualificazione, confermando la sua presenza tra le ultime quattro squadre della competizione. Le gare si sono disputate in diverse città europee, con emozioni e gol tra le squadre coinvolte.

Si sono concluse le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Arsenal e il Real Madrid che guadagnano l’accesso alle semifinali della competizione. I risultati e i marcatori di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Due partite diametralmente opposte quelle tra Arsenal e Sporting da una parte e Bayern Monaco e Real Madrid dall’altra. 0-0 che consente agli inglesi di accedere in semifinale a Londra, mentre a Monaco di Baviera un 4-3 che rende ricca di emozioni la sfida. Partita a reti bianche che consente all’Arsenal di passare il turno, mentre a Monaco il Real Madrid va in vantaggio per tre volte venendo però raggiunto altrettante volte dai padroni di casa che, nel finale, riescono a sorpassare gli avversari con una magia di Olise.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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