Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio Voglio lavorare | l’email choc di Salim all’università nel 2021
Nel 2021, un'email inviata a un'università da parte di un individuo conteneva parole offensive rivolte a persone di fede cristiana e al simbolo della croce. Il testo includeva insulti e minacce di bruciare un'immagine religiosa, accompagnate dalla richiesta di poter lavorare. L'episodio è stato reso pubblico e portato all'attenzione delle autorità, che stanno valutando eventuali azioni legali o procedimenti disciplinari. La vicenda si è svolta nella città di Modena e ha attirato l'attenzione dei media locali.
Modena, 18 maggio 2026 - ‘ Bastardi cristiani di m. voi e il vostro Gesù Cristo in Croce, lo brucio’. Diceva il testo della richiesta. E ancora: “Dovete farmi lavorare come impiegato, non come magazziniere. E qua a Modena. Voglio lavorare". E’ questo l’agghiacciante testo di una mail che Salim El Koudri – il 31enne che sabato 16 maggio ha investito 14 persone (video) in centro a Modena ferendone 8 –, scrisse nel 2021 e inviò ad Unimore. Una missiva in cui emergeva tutto Il suo odio, il suo rancore per un lavoro che non trovava. O meglio: quel lavoro che avrebbe voluto svolgere, da impiegato ma che non riusciva ad ottenere. Dopo 10 minuti aveva poi inviato un altro breve testo per scusarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
El Koudri e le mail choc all'università: «Cristiani di m... Brucio voi e il vostro Gesù Cristo»
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