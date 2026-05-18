Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio Voglio lavorare | l’email choc di Salim all’università nel 2021

Nel 2021, un'email inviata a un'università da parte di un individuo conteneva parole offensive rivolte a persone di fede cristiana e al simbolo della croce. Il testo includeva insulti e minacce di bruciare un'immagine religiosa, accompagnate dalla richiesta di poter lavorare. L'episodio è stato reso pubblico e portato all'attenzione delle autorità, che stanno valutando eventuali azioni legali o procedimenti disciplinari. La vicenda si è svolta nella città di Modena e ha attirato l'attenzione dei media locali.

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