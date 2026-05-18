Bassa Valle fermato il 21enne dei furti con sassi nei negozi

Un giovane di 21 anni è stato fermato in relazione a una serie di furti con sassi ai danni di negozi nella zona della Bassa Valle. L’indagine ha preso avvio dopo aver raccolto diverse testimonianze e immagini di videosorveglianza che mostrano il modus operandi del ragazzo, che riusciva a colpire senza essere immediatamente individuato. Le forze dell’ordine hanno verificato come il giovane, nonostante fosse sotto sorveglianza speciale da novembre, fosse riuscito a eludere i controlli e ad agire indisturbato in più occasioni.

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? Domande chiave Come faceva il giovane a sfuggire alla sorveglianza speciale da novembre?. Quale metodo usava per colpire i negozi senza farsi scoprire subito?. Perché le autorità temevano che il sospettato potesse fuggire all'estero?. Quali altri reati ha commesso il ventunenne oltre ai furti notturni?.? In Breve Soggetto sotto sorveglianza speciale dai Carabinieri di Morbegno da novembre scorso.. Il ventunenne è accusato anche di furti d'auto ed estorsioni passate.. Identificazione avvenuta tramite analisi filmati videosorveglianza e testimonianze nel territorio.. Il sospettato è stato trasferito nel carcere di Sondrio per i reati.. I Carabinieri hanno arrestato a Berbenno un ventunenne italiano di seconda generazione, sospettato di aver orchestrato una serie di furti con scasso contro negozi e ristoranti nella bassa valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bassa Valle, fermato il 21enne dei furti con sassi nei negozi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Furti, spaccate ed estorsione: arrestato un 21enne in Bassa ValleÈ stato fermato all’alba di oggi, domenica 17 maggio, a Berbenno di Valtellina, un ventunenne domiciliato in Bassa Valle ritenuto responsabile di una... Leggi anche: Furti seriali nei cimiteri della Bassa, fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri