Furti seriali nei cimiteri della Bassa fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri

Una serie di furti si è verificata nei cimiteri della Bassa, con un uomo fermato dalla polizia locale mentre circolava con un’auto carica di oggetti funebri. Le indagini hanno coinvolto i territori di Romano, Covo e Fontanella, portando al recupero di refurtiva in metallo. La polizia ha sequestrato gli oggetti e ha avviato le verifiche per identificare altri eventuali responsabili.

L’OPERAZIONE. Indagini della polizia locale dopo i colpi tra Romano, Covo e Fontanella: recuperata refurtiva in metallo. La polizia locale della bassa bergamasca orientale ha individuato un uomo ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti e danneggiamenti nei cimiteri della Bassa Bergamasca, avvenuti nelle ultime settimane. L’attività investigativa è partita da un episodio avvenuto tra il 17 e il 18 marzo al cimitero di Romano di Lombardia, dove erano stati sottratti elementi in rame. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuare un’auto sospetta e di ricostruire una dinamica compatibile con il furto notturno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Furti seriali nei cimiteri della Bassa, fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri Articoli correlati Furti nei cimiteri della Bassa, individuato il presunto responsabileÈ stato individuato dagli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale il presunto autore di diversi furti e danneggiamenti avvenuti nei... Auto rubata e targa “di copertura” in piena notte: fermato a Mariano Comense durante i controlli anti-furtiUn’auto rubata che gira di notte con una targa diversa, risultata addirittura oggetto di denuncia di smarrimento, per provare a passare inosservata...