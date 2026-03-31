Furti seriali nei cimiteri della Bassa fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri
Una serie di furti si è verificata nei cimiteri della Bassa, con un uomo fermato dalla polizia locale mentre circolava con un’auto carica di oggetti funebri. Le indagini hanno coinvolto i territori di Romano, Covo e Fontanella, portando al recupero di refurtiva in metallo. La polizia ha sequestrato gli oggetti e ha avviato le verifiche per identificare altri eventuali responsabili.
L’OPERAZIONE. Indagini della polizia locale dopo i colpi tra Romano, Covo e Fontanella: recuperata refurtiva in metallo. La polizia locale della bassa bergamasca orientale ha individuato un uomo ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti e danneggiamenti nei cimiteri della Bassa Bergamasca, avvenuti nelle ultime settimane. L’attività investigativa è partita da un episodio avvenuto tra il 17 e il 18 marzo al cimitero di Romano di Lombardia, dove erano stati sottratti elementi in rame. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuare un’auto sospetta e di ricostruire una dinamica compatibile con il furto notturno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Articoli correlati
Furti nei cimiteri della Bassa, individuato il presunto responsabileÈ stato individuato dagli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale il presunto autore di diversi furti e danneggiamenti avvenuti nei...
Auto rubata e targa “di copertura” in piena notte: fermato a Mariano Comense durante i controlli anti-furtiUn’auto rubata che gira di notte con una targa diversa, risultata addirittura oggetto di denuncia di smarrimento, per provare a passare inosservata...