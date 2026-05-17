Furti spaccate ed estorsione | arrestato un 21enne in Bassa Valle

Nella tarda notte di domenica 17 maggio, un giovane di 21 anni è stato arrestato a Berbenno di Valtellina. La polizia lo ha fermato all’alba in relazione a diversi reati commessi negli ultimi dodici mesi, tra cui furti, spaccate e estorsioni. L’indagine ha coinvolto l’area di Morbegno e dei paesi vicini, portando all’arresto che si è concretizzato senza incidenti. Il giovane è ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito.

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