Furti spaccate ed estorsione | arrestato un 21enne in Bassa Valle
Nella tarda notte di domenica 17 maggio, un giovane di 21 anni è stato arrestato a Berbenno di Valtellina. La polizia lo ha fermato all’alba in relazione a diversi reati commessi negli ultimi dodici mesi, tra cui furti, spaccate e estorsioni. L’indagine ha coinvolto l’area di Morbegno e dei paesi vicini, portando all’arresto che si è concretizzato senza incidenti. Il giovane è ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito.
È stato fermato all’alba di oggi, domenica 17 maggio, a Berbenno di Valtellina, un ventunenne domiciliato in Bassa Valle ritenuto responsabile di una lunga serie di reati commessi nell’ultimo anno tra Morbegno e i paesi limitrofi. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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