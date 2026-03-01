Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura stende Umbertide Le biancorosse sempre più in alto

Nel campionato di Serie B femminile interregionale, la squadra Green Le Mura Spring ha battuto Umbertide con un punteggio di 65-40. I punti sono stati segnati da giocatrici come Ceccarini con 16, Orsini con 11 e Michelotti con 10. La partita si è svolta in modo deciso, con le biancorosse che hanno mantenuto il controllo per tutta la durata dell'incontro.

GREEN LE MURA SPRING: Ceccarini 16, Dianda 8, Capodagli 2, Bona ne, Papa 2, Orsini 11, Morettini Paracucchi, Gereme 6, Chiti 4, Maffei 6, Michelotti 10, Cinquemani. All.: Pistolesi. UMBERTIDE: Mascetti 7, Postigo Lopez 4, Giada Cassetta, Guliobello 5, Avonto 7, Valeri 4, Giulia Cassetta 2, Cattabiani 11, Nappi. All.: Caporali. Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Cabizza di Pisa. Note: parziali 15-15, 26-21, 45-31. LUCCA - Il Green Le Mura Spring si aggiudica il match casalingo contro Umbertide. Le biancorosse partono abbastanza contratte e, nonostante Michelotti ci provi, le umbre riescono a rispondere con Giuliobello, chiudendo il primo quarto in perfetta parità 15-15.