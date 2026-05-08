Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-SAE Scientifica Soevis Legnano 76-59 | spettacolo biancoblù in gara-1

Da livornotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al PalaMacchia si è disputata la prima sfida dei playoff di serie B di basket, con la Pielle Livorno che ha battuto Legnano 76-59. La gara ha visto i biancoblù dominare sul campo, portandosi avanti nella serie. Questa vittoria rappresenta il primo passo verso le fasi successive dei playoff. La partita si è svolta davanti a un pubblico coinvolto e ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio per tutta la durata dell'incontro.

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Spettacolo al PalaMacchia nella prima gara dei playoff 2026. La Pielle Livorno batte Legnano con un nettissimo 76-59 e si porta a casa il primo atto della serie. Una vittoria convincente maturata soprattutto nel terzo quarto, quando la grande intensità difensiva e un gioco a tratti spettacolare.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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