Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-SAE Scientifica Soevis Legnano 76-59 | spettacolo biancoblù in gara-1

Al PalaMacchia si è disputata la prima sfida dei playoff di serie B di basket, con la Pielle Livorno che ha battuto Legnano 76-59. La gara ha visto i biancoblù dominare sul campo, portandosi avanti nella serie. Questa vittoria rappresenta il primo passo verso le fasi successive dei playoff. La partita si è svolta davanti a un pubblico coinvolto e ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio per tutta la durata dell'incontro.

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