Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-SAE Scientifica Soevis Legnano 68-59 | i biancoblù prima dominano e poi soffrono ma è 2-0

Nella serie di playoff di serie B di basket, la Pielle Livorno ha vinto la seconda partita contro Legnano con il punteggio di 68-59. Dopo aver dominato nella prima parte dell’incontro, i biancoblù hanno sofferto nel finale ma sono riusciti a portare a casa la vittoria. La sfida si è giocata due giorni dopo il primo successo per 76-59 e si è svolta questa sera alle 18.

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