La ventiquattresima giornata della Serie A di basket si apre con un incontro in programma sabato 28 marzo, mentre le altre sei partite si svolgeranno domenica 29 marzo. Tra le gare in programma ci sono l’Olimpia Milano che farà visita a Udine e Brescia che ospiterà Reggio Emilia. La Virtus Bologna osserva un turno di riposo in questa giornata.

La Serie A di basket torna in campo nel fine settimana alle porte con un anticipo domani sabato 28 marzo e le restanti sei partite previste domenica 29 marzo per la ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Il programma si apre domani alle ore 18:30 con la sfida tra l’Openjobmetis Varese e la Bertram Derthona Tortona, con i lombardi che provano a rimanere in corsa per i playoff mentre i piemontesi puntano a non perdere terreno da coloro che li precedono in classifica e consolidare il quinto posto. Passando poi a domenica nel pomeriggio, alle ore 16:00,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus Bologna

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