Basilicata medici nei PAT | il M5S attacca la Giunta in aula

In Basilicata, durante una seduta in aula, il Movimento 5 Stelle ha criticato la Giunta regionale riguardo alla gestione dei Presidi di Assistenza Territoriale (PAT). La discussione si è concentrata su come l’assistenza sanitaria sarà modificata per le popolazioni dei comuni montani e sulla carenza di medici necessari per coprire i nuovi presidi. Sono state poste domande specifiche su quali siano le misure adottate per garantire il servizio e sulla disponibilità di personale medico nelle aree più remote.

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