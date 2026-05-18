Basilicata medici nei PAT | il M5S attacca la Giunta in aula
In Basilicata, durante una seduta in aula, il Movimento 5 Stelle ha criticato la Giunta regionale riguardo alla gestione dei Presidi di Assistenza Territoriale (PAT). La discussione si è concentrata su come l’assistenza sanitaria sarà modificata per le popolazioni dei comuni montani e sulla carenza di medici necessari per coprire i nuovi presidi. Sono state poste domande specifiche su quali siano le misure adottate per garantire il servizio e sulla disponibilità di personale medico nelle aree più remote.
? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per chi vive nei comuni montani? Quali medici mancano per garantire il servizio nei nuovi presidi? Perché le centrali operative potrebbero non garantire la copertura h24? Chi garantirà l'assistenza domiciliare senza gli infermieri di famiglia??? In Breve Trasferimento medici ai PAT previsto dall'Asp Potenza dal 25 maggio 2026. Mancanza personale per 500 infermieri di famiglia e 263 figure ASPASM. Popolazioni con oltre 30% di over 65 ris . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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