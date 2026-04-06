Pat McAfee difende l’alleanza con Randy Orton e attacca i fan | Stiamo salvando il business

Pat McAfee ha commentato le critiche ricevute dopo il colpo di scena tra lui e Randy Orton a SmackDown, affermando che la loro collaborazione sta contribuendo a

L’ex commentatore della WWE risponde alle critiche dopo il colpo di scena di SmackDown e promette grandi cose per WrestleMania 42 L’alleanza a sorpresa tra McAfee e Orton a SmackDown. La puntata di SmackDown del 3 aprile ha riservato un colpo di scena che ha diviso il pubblico: Pat McAfee, ex commentatore e wrestler occasionale della WWE, è comparso al fianco di Randy Orton durante un brutale attacco a Cody Rhodes, attuale Undisputed WWE Champion e avversario di Orton a WrestleMania 42. Mentre Orton colpiva Rhodes con una sedia d’acciaio, McAfee ha preso il microfono per un promo in cui ha criticato lo stato attuale della WWE, sostenendo che la federazione ha bisogno di gente come Randy Orton al vertice per tornare ai vecchi fasti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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