Il Movimento 5 Stelle in Basilicata sta vivendo una crisi interna che si traduce in un crollo totale. Gianni Leggieri, ex consigliere regionale, ha descritto la situazione come un fallimento politico, etico e morale. La situazione evidenzia un momento di forte difficoltà per il movimento nella regione, segnato da divisioni e problemi interni.

La crisi interna del Movimento 5 Stelle in Basilicata è stata definita come un fallimento politico, etico e morale dall’ex consigliere regionale Gianni Leggieri. Il commento arriva dopo il crollo elettorale della formazione politica nella regione, segnando la fine di una stagione gestita dal coordinatore Lomuti. La situazione non riguarda solo i risultati alle urne, ma tocca direttamente la vita dei cittadini lucani che vedono svanire la rappresentanza istituzionale locale. Le elezioni provinciali di Potenza hanno confermato questa tendenza negativa, con nessun rappresentante eletto per il movimento. Questa assenza totale segna il punto più basso di una parabola discendente iniziata anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S Basilicata: il crollo totale e la fine di una stagione

Articoli correlati

Imma Tataranni: 5^ stagione e il boom del cinema in BasilicataLa quinta stagione di Imma Tataranni approderà domenica 8 marzo su Rai 1, portando le indagini nel cuore della Basilicata.

Ercole Olivario, al via il 22 gennaio dalla Basilicata la “Stagione delle selezioni regionali” del concorso nazionalefoto ufficio stampa Ercole OlivarioPERUGIA – Prenderà il via giovedì 22 gennaio dalla Basilicata la “Stagione delle selezioni regionali” della XXXIV...

Contenuti e approfondimenti su M5S Basilicata

Discussioni sull' argomento Leggieri: Il fallimento del M5S Basilicata è stato politico, etico e morale; 8 marzo, Verri e Araneo (M5S): In Basilicata occupazione femminile ferma al 42,9%. Serve più autonomia economica e tutela della salute delle donne.

8 marzo, Verri e Araneo (M5S): In Basilicata occupazione femminile ferma al 42,9%. Serve più autonomia economica e tutela della salute delle donnePOTENZA - Alla vigilia della International Women's Day, le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle in Basilicata, Viviana Verri e Alessia Araneo, richiaman ... ivl24.it

8 marzo: M5S, in Basilicata il gap di genere resta una ferita aperta(ANSA) - POTENZA, 07 MAR - In Basilicata il gap di genere resta una ferita aperta. Lo scrivono, in una nota congiunta, le consigliere regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri. Analizzando ... msn.com

Verri, Araneo (M5S Basilicata). 8 MARZO: In Basilicata il gap di genere resta una ferita aperta. Le nostre proposte in consiglio regionale https://www.policorotv.it/index.php/notizie/18230-verri-araneo-m5s-basilicata-8-marzo-in-basilicata-il-gap-di-genere-resta- facebook

Automotive, M5s: Melfi sia al centro della crisi nazionale Giovedì 5 marzo Chiara Appendino ai cancelli dell’indotto Stellantis con Arnaldo Lomuti, Alessia Araneo e Viviana Verri consiglio.basilicata.it/consiglioinfor… x.com