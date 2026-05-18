Basilicata le imprese chiedono al Ministero la proroga delle tasse

Le imprese della Basilicata hanno inviato una richiesta al Ministero per ottenere una proroga delle scadenze fiscali. La richiesta riguarda principalmente la possibilità di posticipare il pagamento di alcune tasse per evitare il rischio di dissesto finanziario. Contestualmente, si segnala che il nuovo software dell'Agenzia delle Entrate sta causando blocchi nei pagamenti, creando difficoltà per le aziende nel rispettare le scadenze previste. La questione rimane al centro delle discussioni tra imprenditori e autorità competenti.

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? Domande chiave Quali soluzioni concrete propongono le imprese per evitare il dissesto?. Perché il nuovo software dell'Agenzia delle Entrate blocca i pagamenti?. Quanto costa in termini di tempo la burocrazia alle piccole imprese?. Come influirà il ritardo digitale sulla sopravvivenza delle botteghe lucane?.? In Breve Proposte di proroga al 20 luglio o al 19 agosto 2026 con maggiorazione 0,4%.. Ritardo software ISA 2026 compromette adempimenti fiscali previsti entro il 30 giugno.. Rosa Gentile evidenzia costi burocratici per micro imprese e artigiani in Basilicata.. Pratiche amministrative italiane causano 3,4 milioni di giornate lavorative perse annualmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, le imprese chiedono al Ministero la proroga delle tasse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fisco, le imprese chiedono proroga al 20 luglio per il software Isa? Domande chiave Come influenzerà il ritardo del software i calcoli delle nuove soglie? Perché le associazioni puntano il dito contro la gestione... Turismo in crisi: le imprese chiedono aiuti urgenti al Ministero? Cosa sapere Le associazioni turistiche chiedono al ministro Urso esenzioni fiscali e nuovi fondi europei. Basilicata, 3 milioni per #Basilavoro 2.0: incentivi alle imprese per assunzioni stabiliAgoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo ... lasiritide.it Basilicata: Cupparo, oltre nove milioni di euro per le imprese lucaneSu proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato una deliberazione che mette a disposizione oltre nove milioni di euro ... ansa.it