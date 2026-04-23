Le imprese del settore turistico hanno rivolto un appello urgente al Ministero per ottenere sostegni finanziari e agevolazioni fiscali. Le associazioni di categoria chiedono esenzioni e l’accesso a fondi europei destinati a rilanciare il comparto, colpito da una crisi prolungata. La richiesta arriva in un momento in cui molte aziende affrontano difficoltà crescenti e cercano di trovare soluzioni per mantenere la propria attività.

? Cosa sapere Le associazioni turistiche chiedono al ministro Urso esenzioni fiscali e nuovi fondi europei.. Le imprese sollecitano interventi su carburante jet e digitalizzazione per proteggere il mercato.. Le associazioni del comparto turistico hanno presentato una serie di richieste urgenti al ministro Urso durante un incontro che, sorprendentemente, non trova spazio tra le notizie pubblicate sulla pagina principale del ministero, dove invece spiccano i momenti con Bocelli, Sofia Goggia o gli interventi dedicati al sud. Il vertice ha messo sul tavolo necessità economiche e finanziarie immediate per le imprese, puntando in particolare al ripristino dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sulle commissioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo in crisi: le imprese chiedono aiuti urgenti al Ministero

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