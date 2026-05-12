Fiumicino nuova caserma della Guardia di Finanza intitolata ad Antonio Zara

Questa mattina a Fiumicino si è svolta una cerimonia ufficiale per inaugurare la nuova caserma della Guardia di Finanza, dedicata alla memoria del Finanziere Antonio Zara, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. La struttura ospita il Gruppo di Fiumicino e si trova nel territorio comunale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

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