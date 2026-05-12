Fiumicino nuova caserma della Guardia di Finanza intitolata ad Antonio Zara
Questa mattina a Fiumicino si è svolta una cerimonia ufficiale per inaugurare la nuova caserma della Guardia di Finanza, dedicata alla memoria del Finanziere Antonio Zara, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. La struttura ospita il Gruppo di Fiumicino e si trova nel territorio comunale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
FiumiSi è tenuta questa mattina la solenne cerimonia di intitolazione della nuova caserma sede del Gruppo di Fiumicino alla memoria del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare. L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo. Hanno presenziato alla cerimonia, inoltre, il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale Roma, Generale di Brigata Vittorio Capriello, unitamente alle massime autorità civili, militari e religiose. La nuova struttura sorge su un’area demaniale all’interno del sedime aeroportuale e rappresenta il completamento di un importante progetto infrastrutturale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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