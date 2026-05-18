Baseball | la Fortitudo impatta la serie con i campioni d’Italia e conferma il secondo posto nel girone alle spalle di Parma Unipol un triplo di Celli stoppa San Marino
Nel campionato di baseball, la Fortitudo ha pareggiato con i campioni d’Italia e si è confermata al secondo posto nel girone, subito dopo Parma. Nella partita, un triplo di Celli ha impedito alla squadra avversaria di vincere. La squadra capolista si è mantenuta in testa per una notte, ma una sconfitta successiva a Serravalle contro San Marino ha fatto tornare l’Unipol al secondo posto nella classifica del girone.
Capolista, per una notte. Poi, la successiva sconfitta a Serravalle, con i campioni d’Italia di San Marino, riporta l’ Unipol al secondo posto del girone. Ma il doppio confronto con i tricolori dimostra che la Fortitudo di Fabio Betto può giocarsela alla pari con chiunque. E che, con un pizzico di fortuna in più, potrebbe togliersi tante soddisfazioni. Perché parliamo di fortuna? Perché il general manager della società, Daniele Frignani, è bravo a riportare, per il terzo anno di fila, Junior Martina al Falchi. Solo che Martina, nella prime uscite, viene colpito da una pallina che lascia il segno. Junior, così, finisce nella lista degli infortunati, in attesa di tornare a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Gara2 San Marino-Fortitudo Bologna 8-4Il riscatto è servito in gara2. Allo stadio di Serravalle, gli uomini di Jairo Ramos reagiscono alla sconfitta nella prima partita prendendosi con la forza la seconda, finita 8-4 a suon di fuoricampo. newsrimini.it