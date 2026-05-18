Baseball | la Fortitudo impatta la serie con i campioni d’Italia e conferma il secondo posto nel girone alle spalle di Parma Unipol un triplo di Celli stoppa San Marino

Nel campionato di baseball, la Fortitudo ha pareggiato con i campioni d’Italia e si è confermata al secondo posto nel girone, subito dopo Parma. Nella partita, un triplo di Celli ha impedito alla squadra avversaria di vincere. La squadra capolista si è mantenuta in testa per una notte, ma una sconfitta successiva a Serravalle contro San Marino ha fatto tornare l’Unipol al secondo posto nella classifica del girone.

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