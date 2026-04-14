Caso Almasri scudo per Bartolozzi | Camera solleva conflitto attribuzione sull’ex capo di gabinetto Nordio

La Camera ha approvato con una maggioranza di 47 voti di differenza la richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione sul caso di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto di un ministro. Bartolozzi, iscritta nel registro degli indagati, è coinvolta in un'inchiesta per false dichiarazioni. La decisione riguarda la questione legale relativa alle sue responsabilità e alla posizione assunta dall’istituzione nel procedimento giudiziario.

Dopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello all’ex capo di gabinetto del ministro Nordio.La Camera ha votato per sollevare conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale contro la Procura di Roma, che accusa Giusi Bartolozzi, ex braccio destro del Guardasigilli, di aver reso false informazioni al Tribunale dei ministri durante l’indagine sul caso Almasri. Arriva il via libera della Camera con 47 voti di differenza allo scudo per Giusi Bartolozzi, l’ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio.La maggioranza di centrodestra ha accolto la proposta, che è anche stata approvata...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Almasri, scudo per Bartolozzi: Camera solleva conflitto attribuzione sull’ex capo di gabinetto Nordio Leggi anche: Caso Almasri, proposto conflitto attribuzione per Bartolozzi: la Camera blinda l’ex capo di gabinetto di Nordio Almasri, scudo anche per Bartolozzi: la Camera solleva conflitto di attribuzioni contro i pm per l’ex “zarina” di NordioDopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello alla capo di gabinetto.