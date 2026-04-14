Caso Almasri ricorso alla Consulta per lo scudo a Bartolozzi | via libera della Camera

La Camera ha approvato il ricorso alla Corte costituzionale riguardante lo “scudo” a favore di Giusi Bartolozzi, coinvolta nel caso Almasri. La politica ha discusso la questione senza modifiche, mentre la deputata si trova al centro di un procedimento legale per false dichiarazioni ai pubblici ministeri. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con Bartolozzi indagata in relazione a questa inchiesta.

Giusi Bartolozzi di nuovo al centro delle cronache, questa volta per il noto caso Almasri nel quale è indagata con l’accusa di false dichiarazioni ai pm. La Camera dei deputati ha approvato, con 47 voti di differenza, la proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali – e nei confronti della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei riguardi di Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La Camera chiede così alla Consulta di estendere l’immunità già votata dall’aula per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Almasri, ricorso alla Consulta per lo “scudo” a Bartolozzi: via libera della Camera Caso Almasri, il voto alla Camera su Bartolozzi: la direttaL’Aula della Camera si esprimerà alla ripresa dei lavori pomeridiani – a partire dalle 14 – sulla proposta, approvata dall’Ufficio di presidenza, di... Bartolozzi alla Camera: l’ex capa di gabinetto dribbla le domande sul rinvio a giudizio per il caso AlmasriL’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dimessasi dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, si è intrattenuta...