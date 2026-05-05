Come saranno le vie dello shopping nella Bari del futuro | ecco il piano per i negozi di quartiere

Nella città di Bari si discute di un piano per il rilancio delle vie dello shopping e dei negozi di quartiere. Durante un incontro nella sede locale di Confcommercio, i rappresentanti di questa associazione hanno presentato le linee guida che intendono seguire per la riqualificazione urbana. La discussione si concentra sulla tutela e il sostegno dei negozi di vicinato, coinvolgendo figure sia a livello locale che nazionale.

La rigenerazione urbana passa anche dalla tutela dei negozi di vicinato. La strategia per il futuro delle città (Bari compresa) sembra trovare d'accordo tutte le parti in causa: i responsabili locali e nazionali di Confcommercio hanno illustrato, oggi nella sede del capoluogo pugliese, le linee.🔗 Leggi su Baritoday.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Il centro che cambia: in dieci anni negozi storici scomparsi e catene in crescita nelle vie dello shopping genoveseDa via XX Settembre a via Roma fino a via XXV Aprile, il confronto tra il 2015 e oggi racconta la trasformazione del commercio cittadino: meno... Amazon, il futuro dello shopping è identitarioNel 2025 le consegne Prime in giornata o in un giorno sono state oltre 230 milioni. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Riqualificazione piazza Moro: il programma di riorganizzazione di capolinea e percorsi Amtab in vigore da giovedì 9 aprile; Lavori Brt a Japigia, missione (quasi) compiuta: Cantieri in chiusura, ecco il percorso della linea rossa; Bari, al via nuovi lavori su strade e marciapiedi nel Municipio IV; Cantieri, a Bari lavori in ritardo: Rinvio a settembre. Penali per via Argiro. Bari, il corteo antifascista sfila per le vie della cittàBARI - In circa 500 sfilano nel corteo antifascista organizzato dalla rete di associazioni baresi «Mai con Salvini», ad una settimana dalla manifestazione al termine della quale due persone sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it LabTv. . Giornata storica per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari: abbattuto questa mattina l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta, 6,5 km scavati dalla TBM “Futura” nel lotto Apice-Hirpinia. RFI e Webuild centrano un altro obiettivo PNRR. Presenti istituzioni - facebook.com facebook Rischio retrocessione #Bari La provocazione del direttore Michele #Criscitiello a Saverio Sticchi #Damiani Il presidente del #Lecce Saverio Sticchi Damiani ci ha salutato così dopo l’intervento a Sportitaliamercato dal Gran Galà del Calcio ADICOSP. x.com