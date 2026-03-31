Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027

Napoli ha ufficialmente presentato la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027. La proposta è stata avanzata da diverse organizzazioni locali, tra cui il Comune, il CSV, la Caritas e il Forum del Terzo Settore Campania. Le istituzioni hanno formalizzato un progetto condiviso, volto a riconoscere e valorizzare le attività di volontariato nella città. La candidatura sarà valutata in vista della prossima assegnazione.

Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027. Il progetto è promosso congiuntamente da Comune di Napoli, CSV Napoli, Caritas Diocesana di Napoli e Forum del Terzo Settore Campania, che hanno formalizzato una proposta unitaria fondata sulla valorizzazione del capitale civico del territorio. Il bando di Capitale italiana del Volontariato è stato diffuso da CSVnet in collaborazione con ANCI e in partenariato con Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana, al fine di individuare ogni anno la città capace di rappresentare il ruolo del volontariato nelle politiche di coesione sociale e sviluppo locale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027 Articoli correlati Capitale italiana del Volontariato 2027: Verona prepara la candidaturaL'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare il terzo settore, a Verona radicato al punto da portare all'istituzione, tra i primi Comuni... Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026L’iniziativa rappresenta una grande opportunità di crescita e valorizzazione per la città, che da sempre fonda la propria identità sulla blue economy. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Capitale Italiana del Temi più discussi: Roma conquista il lusso: Duco Italy lascia Milano e rilancia la Capitale come hub internazionale dell’alta gamma; Napoli lusso shopping Coppa America: boom di griffe e nuovi investimenti; Capua si candida a 'Capitale italiana del libro'; Bellaria si candida a diventare Comune europeo dello sport 2028. Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027. Il progetto è promosso congiuntamente da Comune di Napoli, CSV Napoli, Caritas Diocesana ... ilmattino.it Marigliano aderisce al progetto Napoli Capitale Italiana del Volontariato 2027MARIGLIANO – Il Comune di Marigliano entra ufficialmente nella rete di enti partner che sosterranno la candidatura di Napoli a Capitale Italiana del Marigliano aderisce al progetto Napoli Capitale It ... marigliano.net Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027 x.com Presentato il libro di Porzia nell'ambito di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025. Foppoli: “Un libro che invita a riscoprire quel dialogo tra natura e storia che ispira ogni nostra azione” Nella giornata che chiude l’anno di “Subiaco Capitale Italiana del Libro 20 - facebook.com facebook