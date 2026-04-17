Nel primo trimestre del 2026, il mercato degli affitti in Lombardia ha mostrato una leggera diminuzione dei canoni, pari allo 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, l’offerta di immobili disponibili è aumentata in modo consistente, portando a un rallentamento delle quotazioni a Milano. Questa situazione evidenzia un cambiamento rispetto ai mesi precedenti, caratterizzati da prezzi in crescita e domanda elevata.

Il mercato delle locazioni in Lombardia ha segnato una svolta inaspettata nei primi tre mesi del 2026, registrando una flessione dei canoni dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Mentre il settore delle compravendite continua a correre con un incremento dei prezzi del 7,6%, chi cerca una casa in affitto si trova di fronte a un che vede un’offerta in forte espansione, pari al 26,2%, a fronte di una domanda che è invece crollata del 10,6%. I dati raccolti alla fine di marzo delineano un quadro regionale dove la spesa media per acquistare un immobile si attesta sui 2.753 €mq, mentre prende in affitto il budget necessario si aggira intorno ai 18,5 €mq.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: affitti in calo e offerta alle stelle, Milano rallenta

#HOMETOUR della nostra CASA in VENDITA in via Lamarmora a Milano

Notizie correlate

Milano e Lombardia, affitti in (lieve) calo per la prima volta: cosa sta succedendoNei primi tre mesi del 2026 il mercato immobiliare lombardo mostra andamenti diversi per i prezzi di vendita e i canoni di affitto.

Milano Design Week, affitti alle stelle: fino a 5.460 euro a settimana. Sorprende l’hinterlandConto alla rovescia per la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, ed è boom per gli affitti brevi che schizzano a canoni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Milano e Lombardia, affitti in (lieve) calo per la prima volta: cosa sta succedendo; Lombardia: per la prima volta lieve calo degli affitti - POP; Contributo per la locazione nel mercato privato; A Milano affitti in calo dell’1,4% rispetto a un anno fa, mentre a Roma comprare casa costa il 16% in più.

Milano e Lombardia, affitti in (lieve) calo per la prima volta: cosa sta succedendoSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a s ... milanotoday.it

Mercato casa: affitti in calo, anche nelle grandi cittàNel mese di novembre, il mercato degli affitti ha confermato il calo già osservato a ottobre, registrando una diminuzione dei prezzi del 2,2% rispetto a settembre. In media, i canoni di affitto si ... corriere.it

Radio Lombardia - facebook.com facebook

Il ricorso presentato negli scorsi giorni dall’AIMC per il divieto della trasferta a Verona per i tifosi milanisti residenti in Lombardia è stato respinto dal Tar del Veneto, tra la grande delusione e arrabbiatura dell’AIMC. (Via @PietroMazzara ) x.com