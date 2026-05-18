A Bari, nella zona di San Girolamo, la spiaggia si presenta con una metà di ciottoli e l’altra con sabbia. Non sono stati effettuati interventi di ripascimento nella parte a nord della spiaggia, che corrisponde al rione Fesca. La presenza di ciottoli si nota chiaramente, mentre l’area a sud appare con più sabbia. La situazione attuale si riferisce esclusivamente alla zona a nord di San Girolamo, senza indicazioni su eventuali interventi o cambiamenti recenti.

Nessun “ripascimento” dei ciottoli, almeno non nella zona a nord di San Girolamo, quella corrispondente al rione Fesca di Bari. A stagione ormai iniziata, con i servizi di pulizia e di manutenzione avviati, Fesca resta con una spiaggia a metà. Basta passeggiare per il litorale per rendersi conto della situazione: un intero tratto è completamente inaccessibile ai bagnanti sia per distendersi sia per la discesa a mare. Ci sono pietre ovunque e il solo transito rappresenta un pericolo. In una zona un tempo coperta dai ciottoli, quest’anno invece l’amministrazione pare abbia deciso di lasciare tutto così. La situazione più problematica in prossimità di quella che doveva essere la spiaggetta in sabbia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, a San Girolamo la spiaggia è a metà: restano i ciottoli

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