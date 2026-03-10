Perché Japigia punta sul green e a San Marcello restano le buche? Gli effetti dei 20 milioni del Pirp sulle periferie di Bari

A Bari, il quartiere di Japigia si concentra sui progetti di riqualificazione green, mentre nel quartiere di San Marcello rimangono ancora molte buche nelle strade. I 20 milioni di euro del Pirp sono stati investiti nelle periferie della città, influenzando le modalità di intervento e i risultati ottenuti. La differenza tra i due interventi evidenzia le scelte di pianificazione e gestione dei fondi pubblici.

Il lungo viaggio della rigenerazione urbana è iniziato, circa venti anni fa, con l'avvio del 'Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie'. Le esperienze di 'rinascita' sono state accolte con favore in alcuni quartieri. In altre zone si sono scontrate con forti perplessità La riqualificazione urbana è una pratica politica molto rischiosa da porre in atto perché deve contare su una visione chiara dello sviluppo della comunità locale, una gestione certosina dei fondi a disposizione e, non da ultimo, sul consenso popolare. A Bari la strategia di rigenerazione si è concentrata sul recupero delle periferie: da alcuni anni, con alterne fortune, le varie amministrazioni comunali che si sono succedute hanno concentrato i loro sforzi sul Pirp, ovvero il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

AI via i nuovi lavori di manutenzione sulle strade di Bari. Dal Libertà a Japigia: le zone coinvolteL'assessore Scaramuzzi: "Si tratta in molti casi di strade interne che non hanno mai beneficiato di interventi di questo tipo nel corso degli anni"...

Cantiere Pirp a Japigia, in via Pascazio sorgeranno centro polifunzionale e auditorium da 237 postiUna struttura polifunzionale, nel quartiere Japigia, che sarà aperta al pubblico entro fine giugno 2026.

Una raccolta di contenuti su Perché Japigia

Discussioni sull' argomento Il nuovo Centro di conferimento differenziata a Japigia, i residenti: Pronti a flash mob contro l'opera; Caos viabilità a Bari, cantieri da Japigia al centro: divieti e strade chiuse; Monitoraggio reti idriche a Japigia: modifica temporanea alla circolazione su diverse strade; Lavori Brt, operai in azione a Japigia e in zona parco 2 Giugno.

Oggi ho avuto il piacere di accogliere nell’Agorà del Consiglio Regionale due classi di quinta elementare dell’Istituto comprensivo “Japigia 1 Verga” di Bari. Questi giovanissimi studenti sono i vincitori di un prestigioso bando ministeriale nazionale, “Cinema e i - facebook.com facebook