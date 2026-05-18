Barbara Palvin Capri Pants o Pajama Dressing? I primi look premaman a Cannes

A Cannes, le prime apparizioni di donne in gravidanza hanno attirato l’attenzione sui look indossati durante gli eventi ufficiali. Tra le protagoniste, una modella ha scelto di sfoggiare pantaloni Capri, mentre un attore ha optato per un outfit ispirato al pajama dressing. Entrambe le figure sono state fotografate durante le loro uscite pubbliche, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali sulla loro condizione. La loro presenza ha suscitato interesse tra i media e i fan, che hanno commentato le scelte di stile delle due celebrità.

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L'amore ai tempi dell'era digitale ha le sue complicazioni, lo sappiamo: tanto da rivelarsi, paradossalmente, persino più difficile, ma non di certo per Barbara Palvin e Dylan Sprouse. Legati dal 2018, dopo un primo appuntamento quasi cinematografico — è stata lei a raggiungere lui proprio sul set di un film — in Cina e un romantico matrimonio celebrato nel 2023 con le campagne ungheresi a far da sfondo, i due rappresentano ad oggi una delle unioni più solide e amate dello showbiz. Una di quelle che non smette di far sognare ad occhi aperti, contribuendo a tener vivo l'ultimo briciolo di speranza superstite. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara Palvin, Capri Pants o Pajama Dressing? I primi look premaman a Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barbara Palvin e Dylan Sprouse, red carpet con sorpresa a CannesHanno scelto il red carpet del Festival di Cannes per dare l’annuncio: la top model ungherese Barbara Palvin e l’ex star di Disney Channel Dylan... Cannes punta gli occhi su Barbara Palvin incinta (e bellissima)Quando ha cominciato la carriera di modella, sulla passerella di Prada, aveva appena 17 anni. Barbara Palvin è stata avvistata a Cannes con un look rilassato ma chic basato su richiami Y2KCamicia check, pantaloni Capri neri e sandali jelly, ecco come replicare il look off duty di Barbara Palvin a Cannes 2026 Non è stato un red carpet qualunque quello di Barbara Palvin al Festival di Ca ... vogue.it I pantaloni Capri sono il trend chic dell’estate 2025, da Bella Hadid a Barbara PalvinComparsi per la prima volta nel 1948 per merito della stilista tedesca Sonja de Lennart, i così chiamati Capri pants sono passati negli anni da emblema fatto tessuto della Dolce Vita a orrore di stile ... dilei.it