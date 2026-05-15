Barbara Palvin e Dylan Sprouse red carpet con sorpresa a Cannes
Durante il Festival di Cannes, la top model ungherese e l’attore americano si sono presentati insieme sul red carpet, attirando l’attenzione dei presenti. Mentre sfilavano tra le luci delle telecamere, hanno comunicato pubblicamente una notizia importante. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata successivamente, ma l’evento è diventato subito uno dei momenti più discussi della manifestazione. La coppia è apparsa insieme, generando entusiasmo tra i fan e i media presenti alla kermesse.
Hanno scelto il red carpet del Festival di Cannes per dare l’annuncio: la top model ungherese Barbara Palvin e l’ex star di Disney Channel Dylan Sprouse diventeranno genitori, come mostrato durante la passerella al festival del cinema francese dall’abito azzurro chiaro satinato di lei, che lasciava intravedere una pancia già pronunciata. Poco dopo la prima apparizione pubblica, la coppia ha voluto dare la notizia anche ai follower dei social, con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Nessuna didascalia a corredo del carosello, solo delle emoticon col simbolo delle corna a dire “rock on”, per riprendere il simpatico “gesto” del bebè immortalato dall’ecografia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Barbara Palvin & Dylan Sprouse at Paris Fashion Week
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