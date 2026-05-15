Barbara Palvin e Dylan Sprouse red carpet con sorpresa a Cannes

Durante il Festival di Cannes, la top model ungherese e l’attore americano si sono presentati insieme sul red carpet, attirando l’attenzione dei presenti. Mentre sfilavano tra le luci delle telecamere, hanno comunicato pubblicamente una notizia importante. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata successivamente, ma l’evento è diventato subito uno dei momenti più discussi della manifestazione. La coppia è apparsa insieme, generando entusiasmo tra i fan e i media presenti alla kermesse.

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