A Cannes, l'attenzione si concentra su Barbara Palvin, che ha recentemente annunciato la sua gravidanza. La modella ungherese ha iniziato la carriera a 17 anni, quando ha sfilato per Prada. Ora, a distanza di anni, appare con un pancione visibile, attirando l’interesse dei presenti. La presenza di Palvin sulla passerella di Cannes ha attirato l’attenzione di fotografi e pubblico, mentre lei si mostra radiosa con il suo stato di gravidanza.

Quando ha cominciato la carriera di modella, sulla passerella di Prada, aveva appena 17 anni. Barbara Palvin incinta ci mostra che il tempo scorre e che anche le supermodelle crescono. Ora ha 32 anni e un sorriso che continua a splendere come ha sempre fatto. Raggiante, nel suo abito celeste che le evidenzia il pancione, e poi in uno rosa molto pop, mostra sul red carpet la sua bellezza solare. La sua carriera come modella ha sconfinato anche nel mondo della bellezza. La modella è stata tra le ambassador più giovani di sempre ad entrare nella famiglia L’Oréal Paris. Barbara Palvin incinta a Cannes 2026: anche le modelle crescono. Barbara Palvin e il marito Dylan Sprouse – Foto Getty Images Non smette di sorridere Barbara Palvin incinta sul red carpet del film Histoires Parallèles al Festival di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cannes punta gli occhi su Barbara Palvin incinta (e bellissima)

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