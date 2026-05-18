Bando gestione stadio San Nicola di Bari chiusa la prima fase | presentata una sola offerta

È stata completata la prima fase del bando per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola di Bari, con la presentazione di un’unica proposta. Gli uffici comunali hanno chiuso la raccolta delle domande, che ora saranno esaminate. La procedura riguarda la gestione dell’impianto sportivo, e al momento non sono state ricevute altre offerte. La fase successiva prevede la valutazione della proposta presentata.

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