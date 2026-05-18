Bando gestione stadio San Nicola di Bari chiusa la prima fase | presentata una sola offerta
È stata completata la prima fase del bando per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola di Bari, con la presentazione di un’unica proposta. Gli uffici comunali hanno chiuso la raccolta delle domande, che ora saranno esaminate. La procedura riguarda la gestione dell’impianto sportivo, e al momento non sono state ricevute altre offerte. La fase successiva prevede la valutazione della proposta presentata.
C'è una sola offerta per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola di Bari. Si è infatti chiusa la fase di presentazione delle domande per il bando istruito dagli uffici del Comune. La gara, da circa 8,1 milioni di euro, prevede l'affidamento dei servizi relativi all'impianto progettato da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Gestione stadio San Nicola, le novità del bando: Canone fisso annuo di 110mila euro se resta in B
Sullo stesso argomento
Stadio San Nicola, al via il bando da 8 milioni: ecco le novità sulla gestione quinquennaleÈ stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari la gara per l’affidamento quinquennale della gestione dello stadio San Nicola e...
Stadio San Nicola, ok al nuovo bando: canone variabile in base alla categoria del BariApprovata la concessione quinquennale: si pagherà di più in Serie A e meno nelle categorie inferiori.
Affidamento della gestione dello stadio San Nicola: nominata la commissione per valutare le offerteBARI - La ripartizione Culture e Sport del Comune di Bari ha reso noto che è stata nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate nell’ambito della procedura di gara ... giornaledipuglia.com
Stadio San Nicola di Bari verso la nuova gestione, pubblicata la garaIl Comune di Bari ha pubblicato la gara per la gestione dello stadio San Nicola. Il bando per la concessione quinquennale ha un valore complessivo di poco più di 8 milioni di euro. Il bando scadrà il ... ansa.it