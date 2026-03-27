Stadio San Nicola ok al nuovo bando | canone variabile in base alla categoria del Bari

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo bando per la gestione dello stadio San Nicola. La delibera di giunta stabilisce i termini dell’affidamento e prevede un canone di locazione variabile in base alla categoria del club di calcio che utilizza l’impianto. La decisione è stata presa durante una seduta lunga e articolata, con il voto favorevole della maggioranza.

Approvata la concessione quinquennale: si pagherà di più in Serie A e meno nelle categorie inferiori. Previsti introiti anche dai concerti Via libera del Consiglio comunale al nuovo bando per la concessione dello stadio San Nicola. L’aula, nella seduta fiume di ieri, ha approvato a maggioranza la delibera di giunta che stabilisce termini e condizioni dell’affidamento, introducendo una novità significativa: il canone di locazione non sarà più fisso ma varierà in base alla categoria in cui militerà la Ssc Bari. Anche il nuovo contratto avrà durata quinquennale, in continuità con le precedenti concessioni. Per la prima volta dalla realizzazione dell’impianto, avvenuta in occasione dei Mondiali del 1990, il canone sarà modulato in base ai risultati sportivi della squadra. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Stadio San Nicola, ok al nuovo bando: canone variabile in base alla categoria del Bari Articoli correlati Leggi anche: Bari, lo stadio San Nicola non sarà gratuito: arriva il canone. Oltre 300mila euro all'anno Bari sconfitto al San Nicola, le proteste dei tifosi all'esterno dello stadioAl termine della partita persa in casa dai biancorossi, contro il Südtirol, un gruppo di supporter locali si è radunato davanti all'ingresso della... Una selezione di notizie su Stadio San Nicola ok al nuovo bando... Temi più discussi: Stadio San Nicola, ok al canone variabile; Bari, stadio San Nicola: audizione in commissioni congiunte per la delibera di affidamento della gestione; Bari, dal consiglio comunale ok a nuove regole per costruire. Dibattito infiammato per il San Nicola - VIDEO; La Figc a caccia di cinque stadi: out il San Nicola, ecco le città in ballo per ospitare Euro 2032. Euro 2032, oggi 24 marzo il sindaco Leccese a Roma per il futuro dello stadio San Nicola di BariDomani il sindaco di Bari, Vito Leccese, incontrerà a Roma il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla presenza del senatore Filippo Melchiorre, per discutere la candidatura della città a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, stadio San Nicola: audizione in commissioni congiunte per la delibera di affidamento della gestioneLavori verso il Consiglio comunale di giovedì prossimo: bando «rivoluzionario», ma anche potenziale fonte di scontro politico Martedì il sindaco sarà dal ministro Abodi per Euro 2032 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Durante il confronto sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e finanziari legati a un eventuale adeguamento dello stadio San Nicola, con particolare attenzione alla sostenibilità dell’intervento per il bilancio comunale e alla possibilità di reperire risorse esterne - facebook.com facebook Euro 2032, domani il sindaco Leccese a Roma per il futuro dello stadio San Nicola di Bari - News x.com