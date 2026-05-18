Bandecchi e Orvietana sempre più vicini Tanto che sulla Rupe scatta il piano B

Orvietana e Ternana sono sempre più vicine, al punto che sulla Rupe si è pensato a un piano B. La forte vicinanza tra le due squadre ha portato a una strategia alternativa per mantenere attivo il calcio locale. Si tratta di un progetto che potrebbe entrare in funzione nel caso in cui le trattative principali non dovessero andare a buon fine. La situazione è ancora in fase di definizione, ma le decisioni sono già state prese per affrontare eventuali sviluppi.

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S’incrociano i destini di Orvietana e Ternana. Tanto che c’è già un piano alternativo per “salvare“ il calcio della Rupe. Il piano B per non privare Orvieto della sua storica squadra di calcio viene smontato e rimontato nella testa e sulla carta, controllato in controluce come si fa con le banconote sospettate di essere false, ma ogni volta tutto sembra tornare e la logica appare rispettata sotto ogni aspetto; quello dell’orgoglio cittadino, della sostenibilità economica e dell’indisponibilità a gettare la spugna su un ring che per qualcuno rassomiglia molto ad una ragione di vita. Se venerdì prossimo andasse deserta anche la seconda asta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandecchi e Orvietana sempre più vicini. Tanto che sulla Rupe scatta il “piano B“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ternana, il piano di Bandecchi: l’Orvietana per la Serie D?? Punti chiave Come può la cessione del titolo dell'Orvietana salvare la Ternana? Quali nuove regole della Federcalcio bloccano il piano di... Bandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosiIl piano alternativo di Stefano Bandecchi, intenzionato ad acquisire l’Orvietana per ricomnciare con le Fere in D, scatena la reazione dei tifosi a... Bandecchi e Orvietana sempre più vicini. Tanto che sulla Rupe scatta il piano BSe l’imprenditore acquisisce il club per le Fere in D, c’è già l’idea di ricominciare dall’Eccellenza con l’accordo tra Biagioli e Lorenzotti ... lanazione.it Rassegna stampa - La Nazione - Bandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosiBandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosi titola La Nazione oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. ternananews.it