Bandecchi vuole l’Orvietana Esplode la rabbia dei tifosi

Un nuovo progetto di acquisizione sta scuotendo il mondo del calcio locale, con Stefano Bandecchi che ha manifestato l’intenzione di acquistare l’Orvietana, squadra che milita in Serie D. La notizia ha suscitato reazioni forti tra i tifosi delle due città coinvolte, Terni e Orvieto, alcuni dei quali hanno espresso la loro delusione e rabbia sui social e in incontri pubblici. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni già presenti tra le comunità e le società sportive interessate.

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Il piano alternativo di Stefano Bandecchi, intenzionato ad acquisire l’Orvietana per ricomnciare con le Fere in D, scatena la reazione dei tifosi a Terni e a Orvieto. La Curva Nord rossoverde: "Il fallimento è frutto di anni di pessime gestioni e interessi personali messi al di sopra della città, della maglia e della tifoseria. Tutto questo sistema di interessi è nato da Bandecchi, che ancora prova ad ergersi a paladino della città e a salvatore di tutto". Si fa riferimento ai "lunghi contratti faraonici che ci hanno fatto accumulare debiti su debiti" stipulati nella gestione-Bandecchi" e vengono definiti "complici" Guida, D’Alessandro, Rizzo, Mangiarano e Ferrero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Derby, esplode la rabbia dei tifosi: duri striscioni fuori dall’OlimpicoIl clima in vista del derby programmato per il prossimo 17 maggio si scalda prima del previsto, ma stavolta il calcio giocato non c’entra. Ternana, il piano di Bandecchi: l’Orvietana per la Serie D?? Punti chiave Come può la cessione del titolo dell'Orvietana salvare la Ternana? Quali nuove regole della Federcalcio bloccano il piano di... Bandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosiIl piano alternativo di Stefano Bandecchi, intenzionato ad acquisire l’Orvietana per ricomnciare con le Fere in D, scatena la reazione dei tifosi a Terni e a Orvieto. La Curva Nord rossoverde: Il fal ... lanazione.it Ternana, doppio binario: fumata bianca all’asta o si riparte da Bandecchi ora vicino all’Orvietanadi Mattia Farinacci e Maria Giulia Pensosi Si passerà dall’ingresso principale, o dalla finestra. Tutto per salvare la Ternana. Il piano A è centrare la seconda asta per il ramo sportivo delle Fere ... umbria24.it