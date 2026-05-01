Urbanistica Milano sequestrato cantiere in via Zecca Vecchia | Atti falsi per edificare hotel su sito archeologico 39 indagati

La procura di Milano ha sequestrato un cantiere in via Zecca Vecchia, nell'ambito di un'inchiesta sulle pratiche edilizie nella città. Sono 39 le persone indagate, tra cui rappresentanti di aziende e funzionari pubblici. L'indagine riguarda presunti atti falsi e interventi edilizi autorizzati su un sito con valore archeologico, dove si intendeva costruire un hotel. Il Comune è accusato di aver consentito l’accesso a privati e costruttori in un’area di pubblico interesse.

Altro scandalo nell'inchiesta milanese sull'urbanistica: la Procura ha accusato il Comune per aver permesso che costruttori e privati intervenissero in un'area di fruizione pubblica, che sarebbe dovuta restare libera anche per il suo valore storico-archeologico. Tra le accuse, lottizzazione abusiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Urbanistica Milano, sequestrato cantiere in via Zecca Vecchia: "Atti falsi per edificare hotel su sito archeologico", 39 indagati Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito “su sito archeologico”Nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano', la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l'area di un cantiere in via Zecca... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano, urbanistica, sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia: Atti falsi per edificare hotel da 199 stanze su importante sito archeologico; Urbanistica a Milano, sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia: Hotel su sito archeologico; È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a Milano; Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro. Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro. Il gip: Comune inerteCi sono 39 indagati, la decisione del gip: Area sottratta alla città. Nel mirino una presunta lottizzazione abusiva su un sito archeologico ... affaritaliani.it Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro(ANSA) – MILANO, 30 APR – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato, su ordinanza del gip Mattia Fiorentini in un’inchiesta della pm Marina Petruzzella – uno dei ta ... espansionetv.it Tgr Rai Lombardia. . Sotto sequestro il garage diventato hotel di lusso Nuovo filone dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. 38 indagati per il cantiere di Via Zecca Vecchia: "Asportati anche reperti archeologici" Il servizio di Elisabetta Santon - facebook.com facebook Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro. Il caso di via Zecca Vecchia. Gip: 'Inerzia Comune su area archeologica' #ANSA x.com