Bancarotta il Pm chiede 2 anni ma per il giudice il fatto non sussiste

Il procedimento penale contro un uomo di 58 anni di Benevento, accusato di bancarotta fraudolenta, si è concluso con un'assoluzione. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a due anni di reclusione, ma il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, decretando così l'assoluzione dell’imputato. La vicenda si è conclusa senza ulteriori provvedimenti, confermando l’assenza di responsabilità penale per il processo in questione.

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