Bancarotta il Pm chiede 2 anni ma per il giudice il fatto non sussiste
Il procedimento penale contro un uomo di 58 anni di Benevento, accusato di bancarotta fraudolenta, si è concluso con un'assoluzione. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a due anni di reclusione, ma il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, decretando così l'assoluzione dell’imputato. La vicenda si è conclusa senza ulteriori provvedimenti, confermando l’assenza di responsabilità penale per il processo in questione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Assolto perché il fatto non sussiste. Si è concluso con una sentenza favorevole a Cosimo Tiso, 58enne di Benevento, il procedimento penale che lo vedeva imputato per bancarotta fraudolenta. Tiso era stato rinviato a giudizio in relazione al presunto ruolo di amministratore di fatto di una società, circostanza contestata dalla Procura nell’ambito della vicenda fallimentare. Questa mattina, davanti al GUP del Tribunale di Benevento, si è svolta l’udienza con rito abbreviato. Al termine della discussione, il pubblico ministero aveva sollecitato una condanna a due anni di reclusione. La difesa, affidata all’avvocato Antonio Leone, ha invece sostenuto l’insussistenza degli elementi posti a fondamento dell’accusa, chiedendo il proscioglimento dell’imputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Accusato di traffico di droga, ma il giudice lo assolve: “Il fatto non sussiste”
Stalking al parroco, assolta una 52enne. Per il giudice, “il fatto non sussiste”Il gup Zizzari ha emesso oggi il verdetto, all’esito del processo discusso col rito abbreviato condizionato dall’esame dell’imputata che aveva negato...
Cani falliti il pm sta lavorando , tic tac tic tac ???? x.com
Report. . Fai che scappo Dopo l’inchiesta andata in onda a febbraio, siamo tornati da Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, per chiedergli se questa volta fosse disponibile a parlare con noi. Ne parliamo a #Report domenica dalle 20.30 su #Rai3 facebook
Morte Pantani, pm Trento chiede archiviazione dell'indagine per prescrizioneLa procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'indagine, con tre indagati, relativa alla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani. Dopo o ... msn.com