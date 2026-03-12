Un uomo accusato di traffico di droga è stato assolto dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La sentenza ha stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo così un procedimento giudiziario che lo vedeva coinvolto. La decisione è stata comunicata recentemente, rendendo definitiva la conclusione di questa vicenda giudiziaria senza ulteriori passaggi o appelli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Assolto perché il fatto non sussiste. È questa la decisione emessa dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di D. M. G., 39 anni di Telese, finito a processo con l’accusa di aver trasportato un quantitativo di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato inizialmente coinvolto in un’indagine più ampia relativa a una presunta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In relazione a questa contestazione, però, era già stato assolto dal GUP del Tribunale di Napoli al termine dell’udienza preliminare. Successivamente, la posizione dell’imputato era stata comunque stralciata e rinviata a giudizio per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, con l’accusa di aver materialmente trasportato un quantitativo di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di traffico di droga, ma il giudice lo assolve: “Il fatto non sussiste”

