Scoppia la guerra tra Corona e Fedez Fabrizio stronca il rapper con una frase lapidaria | c’entra Giorgia Meloni

Da donnapop.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo dello spettacolo e dei social, basta una frase per riaccendere vecchie tensioni e trasformare un commento in un vero e proprio caso mediatico. È quello che è successo tra Fabrizio Corona e Fedez, protagonisti di un nuovo scontro a distanza che intreccia politica, comunicazione e vecchi rancori mai davvero sopiti. Al centro della polemica, l’eco dell’intervista alla premier Giorgia Meloni e le conseguenze che avrebbe avuto sull’opinione pubblica. Fabrizio Corona contro Fedez: ecco di cosa lo accusa. A scatenare tutto è stato un messaggio pubblicato sui social da Fabrizio Corona, che ha commentato senza mezzi termini l’esito del referendum sulla giustizia, collegandolo direttamente all’ospitata di Giorgia Meloni nel podcast di Fedez: « Come previsto, l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il NO ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

scoppia la guerra tra corona e fedez fabrizio stronca il rapper con una frase lapidaria c8217entra giorgia meloni
© Donnapop.it - Scoppia la guerra tra Corona e Fedez, Fabrizio stronca il rapper con una frase lapidaria: c’entra Giorgia Meloni

Articoli correlati

Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez: parole al vetriolo, così lo demolisce con una fraseDopo un lungo periodo di silenzio, segnato da indagini, polemiche e una pressione mediatica costante, Chiara Ferragni ha deciso di raccontarsi.

Leggi anche: Fedez e la compagna aspettano un figlio. E dal rapper arriva Giorgia Meloni

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Video ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: Missione a Hormuz, Meloni prende tempo: Solo con mandato Onu; Meloni, 'nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz'; Sarebbe un passo verso il coinvolgimento in guerra, la posizione di Meloni sullo Stretto di Hormuz; Chi paga davvero la guerra?.

giorgia meloni scoppia la guerra traQuel terribile…: scoppia di nuovo la guerra tra Fabrizio Corona e Fedez, cosa è successoNuovo scontro tra Fabrizio Corona e Fedez: nel mirino l'ospitata di Giorgia Meloni al Pulp Podcast e il risultato del referendum. donnaglamour.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Meloni: 'Caos perché sono saltate regole del diritto internazionale' ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.