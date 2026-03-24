Nel mondo dello spettacolo e dei social, basta una frase per riaccendere vecchie tensioni e trasformare un commento in un vero e proprio caso mediatico. È quello che è successo tra Fabrizio Corona e Fedez, protagonisti di un nuovo scontro a distanza che intreccia politica, comunicazione e vecchi rancori mai davvero sopiti. Al centro della polemica, l’eco dell’intervista alla premier Giorgia Meloni e le conseguenze che avrebbe avuto sull’opinione pubblica. Fabrizio Corona contro Fedez: ecco di cosa lo accusa. A scatenare tutto è stato un messaggio pubblicato sui social da Fabrizio Corona, che ha commentato senza mezzi termini l’esito del referendum sulla giustizia, collegandolo direttamente all’ospitata di Giorgia Meloni nel podcast di Fedez: « Come previsto, l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il NO ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Scoppia la guerra tra Corona e Fedez, Fabrizio stronca il rapper con una frase lapidaria: c’entra Giorgia Meloni

Articoli correlati

Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez: parole al vetriolo, così lo demolisce con una fraseDopo un lungo periodo di silenzio, segnato da indagini, polemiche e una pressione mediatica costante, Chiara Ferragni ha deciso di raccontarsi.

Leggi anche: Fedez e la compagna aspettano un figlio. E dal rapper arriva Giorgia Meloni

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: Missione a Hormuz, Meloni prende tempo: Solo con mandato Onu; Meloni, 'nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz'; Sarebbe un passo verso il coinvolgimento in guerra, la posizione di Meloni sullo Stretto di Hormuz; Chi paga davvero la guerra?.

Quel terribile…: scoppia di nuovo la guerra tra Fabrizio Corona e Fedez, cosa è successoNuovo scontro tra Fabrizio Corona e Fedez: nel mirino l'ospitata di Giorgia Meloni al Pulp Podcast e il risultato del referendum. donnaglamour.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Meloni: 'Caos perché sono saltate regole del diritto internazionale' ... tg24.sky.it

“Italiani hanno deciso, andiamo avanti” Le prime parole dopo una valanga di "NO". Il popolo sovrano ha deciso. Giorgia Meloni rompe il silenzio e commenta con poche e nette affermazioni facebook

Il volto di Giorgia Meloni sulle rovine di questo Referendum: la sua forza è ridimensionata di @antonellocapor2 x.com