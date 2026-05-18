Un bambino ha viaggiato dal Texas al Messico e, al suo ritorno, è risultato positivo al morbillo. La diffusione del virus ha portato a un focolaio che ha coinvolto più di 17.000 persone in tutto il Paese. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato misure di controllo per contenere il contagio. Il caso ha evidenziato i rischi legati ai viaggi tra i due Paesi in presenza di malattie infettive.

Il viaggio di un bambino dal Texas, dove era andato per trovare dei parenti, al Messico ha innescato un enorme focolaio di morbillo. Il piccolo di 9 anni, non vaccinato, una volta tornato dal viaggio a Seminole a inizio 2025, ha cominciato a manifestare i sintomi della malattia con forte febbre e rash cutaneo. Dopo poche settimane il bimbo aveva già attaccato il virus a decine di compagni di scuola. Un’epidemia partita dal Texas che in Messico si è trasformata in una crisi sanitaria che ha già provocato almeno 40 morti e oltre 17 mila contagi. Il bambino messicano ha passato il virus a molti compagni di scuola. Il primo focolaio messicano è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bambino va in Texas dai parenti e torna in Messico con il morbillo: maxi focolaio nel Paese con oltre 17mila contagi

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