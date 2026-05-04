Oltre 17mila ultra75enni sono completamente soli in Veneto senza parenti o amici

In Veneto, più di 17.000 persone sopra i 75 anni vivono senza parenti né amici, eppure molti di loro si muovono autonomamente, facendo la spesa o andando dal medico. Sebbene siano spesso definiti “invisibili”, la loro quotidianità dimostra che non tutti sono completamente soli, anche se mancano di un sostegno familiare diretto. La situazione riguarda individui che, nonostante la solitudine, mantengono una certa indipendenza nelle loro attività quotidiane.

Il termine “invisibili” forse non è del tutto appropriato per definirli, dal momento che molti di loro sono indipendenti: escono di casa, fanno la spesa, si recano dal dottore o all’ospedale. Insomma, si fanno vedere, anche se non possono di fatto contare su nessuno, ma ci sono anche i fragili o.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Temi più discussi: In Veneto oltre 17mila ultra75enni vivono completamente soli: l’allarme dello Spi Cgil; Cgil, In Veneto 17mila ultra75enni sono completamente soli senza parenti e amici; Anziani veneti invisibili e soli: 17mila over 75 vivono senza familiari o amici su cui fare affidamento. I dati Istat; In Veneto 17mila anziani soli, senza nessuno: Situazione drammatica.

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Oltre 17mila ultra 75enni veneti vivono senza familiari né vicini su cui contare: il fenomeno pesa di più nelle città medio-grandi - facebook.com facebook

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