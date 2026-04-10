Un aumento dei casi di morbillo nel territorio del Cosentino ha portato l’Asp di Cosenza a intervenire rapidamente, adottando nuove misure di prevenzione. L’ente sanitario ha rafforzato le procedure per contenere il diffondersi del virus e ha avviato attività di controllo e monitoraggio nella zona. La situazione ha generato attenzione tra le autorità locali e gli operatori sanitari, che stanno lavorando per limitare i contagi.

L’incremento dei contagi da morbillo nel territorio del Cosentino ha spinto il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza a intensificare immediatamente i protocolli di sanità pubblica. L’autorità sanitaria locale ha avviato un monitoraggio capillare e una serie di indagini epidemiologiche mirate per ogni singolo caso segnalato, con l’obiettivo primario di individuare i contatti stretti e bloccare la catena di trasmissione del virus. Protocolli sanitari e interventi sul campo. Le misure adottate dall’Azienda sanitaria si concentrano sulla gestione tempestiva delle infezioni attraverso l’offerta attiva della profilassi vaccinale ai soggetti suscettibili che sono entrati in contatto con i malati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza morbillo nel Cosentino: l’Asp blocca i contagi

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