Bambino di 10 anni cade nella fossa biologica di un agriturismo ad Ariccia | soccorso con l'ambulanza

Un bambino di 10 anni è caduto in una fossa biologica situata nel terreno di un agriturismo ad Ariccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza per prestare assistenza al ragazzo, che è stato estratto dalla posizione di pericolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre il bambino è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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