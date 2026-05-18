Bambino di 10 anni cade nella fossa biologica di un agriturismo ad Ariccia | soccorso con l'ambulanza
Un bambino di 10 anni è caduto in una fossa biologica situata nel terreno di un agriturismo ad Ariccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza per prestare assistenza al ragazzo, che è stato estratto dalla posizione di pericolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre il bambino è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Momenti di paura per un bambino di 10 anni caduto in una fossa biologica nel terreno di un agriturismo ad Ariccia. Sta bene ed è stato sottoposto ad analisi, per scongiurare infezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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