Cade dal primo piano mentre è a casa dei parenti | un bambino di 10 anni grave in ospedale ad Agrigento

Da feedpress.me 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Agrigento dopo essere caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villaseta. L’incidente è avvenuto mentre si trovava a casa dei parenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarlo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto.

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Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina, nel quartiere di Villaseta ad Agrigento. E’ stato soccorso e con l’elicottero del 118 trasferito in codice rosso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti residenti a Porto Empedocle, erano.🔗 Leggi su Feedpress.me

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