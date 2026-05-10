Cade dal primo piano mentre è a casa dei parenti | un bambino di 10 anni grave in ospedale ad Agrigento

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Agrigento dopo essere caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villaseta. L’incidente è avvenuto mentre si trovava a casa dei parenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarlo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto.

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