Al Gran Premio di Catalogna di MotoGP, il pilota di un team italiano ha vinto la gara. Durante la corsa, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un altro pilota, il quale è stato sbalzato dalla moto dopo un contatto con un'altra moto. L’incidente ha causato la caduta anche di altri piloti, tra cui due italiani e un francese, che sono caduti durante le fasi della gara. Inoltre, il pilota del team Gresini è stato coinvolto in un episodio che ha portato alla distruzione della sua moto.

Brutta caduta per Alex Marquez al Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Il pilota del team Gresini viene a contatto da dietro con la Ktm di Pedro Acosta, esce di pista e viene sbalzato dalla moto, che si ribalta più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo colpisce Fabio Di Giannantonio, che a sua volta finisce a terra. Tutti i piloti, comunica la MotoGp, sono coscienti. Seconda bandiera rossa nel Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Subito dopo la ripartenza in seguito al primo incidente, che aveva coinvolto principalmente Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, nuova caduta multipla alla prima curva che ha coinvolto Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gp Catalogna: vince Di Giannantonio. Bruttissimo incidente per Marquez, cadono anche Bagnaia, Marini e Zarco

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