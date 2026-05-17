LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | brutto incidente per Bagnaia altra bandiera rossa
Durante il Gran Premio di Catalogna, il pilota ha subito un incidente che ha causato l'interruzione della corsa con una bandiera rossa. Attualmente sono rimasti da percorrere 12 giri, lo stesso numero della sprint di ieri. L'incidente ha coinvolto anche altri concorrenti che sono stati costretti a rallentare o a fermarsi. La corsa è stata momentaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo coinvolto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 I giri da percorrere ora saranno 12, esattamente come la Sprint di ieri. 14.59 Bagnaia dopo la caduta. RED FLAG after the restart Incident at T1 involving @PeccoBagnaia, @JohannZarco1 and @LucaMarini97 #CatalanGP pic.twitter.comuKIRVLdMWM — MotoGP (@MotoGP) May 17, 2026 14.57 Zarco è rimasto sotto la moto di Bagnaia con una gamba. E’ cosciente, ma sicuramente è una situazione di grande apprensione. 14.56 Zarco è finito troppo lungo in frenata ed ha fatto strike. 14.54 Di sicuro stiamo assistendo al Gran Premio più travagliato degli ultimi anni. Per fortuna Bagnaia, Zarco e Marini sono tutti insieme e stanno bene. 🔗 Leggi su Oasport.it
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