LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | brutto incidente per Bagnaia altra bandiera rossa

Durante il Gran Premio di Catalogna, il pilota ha subito un incidente che ha causato l'interruzione della corsa con una bandiera rossa. Attualmente sono rimasti da percorrere 12 giri, lo stesso numero della sprint di ieri. L'incidente ha coinvolto anche altri concorrenti che sono stati costretti a rallentare o a fermarsi. La corsa è stata momentaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui