The Space Cinema aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il Film

Le prevendite per il film Super Mario Galaxy sono già aperte nei cinema The Space Cinema di tutta Italia, con l’uscita prevista per il primo aprile. Gli appassionati possono acquistare i biglietti in anticipo, pronti a vedere la nuova produzione dedicata al celebre personaggio dei videogiochi. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dalla data stabilita.

Aperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. Sono aperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, il nuovo attesissimo capitolo cinematografico dedicato all’iconico universo di Mario, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. Il lungometraggio d’animazione rappresenta il seguito di Super Mario Bros. - Il Film, il fenomeno globale uscito nel 2023 capace di incassare oltre 1,3 miliardi di dollari al box office mondiale. Il progetto è prodotto da Chris Meledandri per Illumination insieme a Shigeru Miyamoto, storico creatore del personaggio e figura chiave di Nintendo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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