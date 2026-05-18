Azzano va in pensione don Aldo Moras | al suo posto don Pasquale Rea

Azzano Decimo si appresta a vivere una nuova fase con il pensionamento di don Aldo Moras, che da ora in avanti sarà sostituito da don Pasquale Rea. La decisione riguarda l’assetto dell’unità pastorale e si concretizza con l’evento che si terrà martedì 12 maggio, quando il vicario generale sarà presente per ufficializzare il passaggio di consegne. La comunità si prepara a questo passaggio, che segna un cambiamento nella guida spirituale del territorio.

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