Azzano va in pensione don Aldo Moras | al suo posto don Pasquale Rea
Azzano Decimo si appresta a vivere una nuova fase con il pensionamento di don Aldo Moras, che da ora in avanti sarà sostituito da don Pasquale Rea. La decisione riguarda l’assetto dell’unità pastorale e si concretizza con l’evento che si terrà martedì 12 maggio, quando il vicario generale sarà presente per ufficializzare il passaggio di consegne. La comunità si prepara a questo passaggio, che segna un cambiamento nella guida spirituale del territorio.
Azzano Decimo si prepara a una fase di cambiamenti nell’assetto dell’unità pastorale. Martedì 12 maggio il vicario generale mons. Roberto Tondato ha incontrato i Consigli parrocchiali di Azzano, Corva e Fagnigola per comunicare le prossime novità che riguarderanno le comunità del territorio.In. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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