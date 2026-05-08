Riqualificato il giardino Don Aldo Corbelletta

Venerdì 8 maggio, in mattinata, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo aspetto del giardino dedicato a Don Aldo Corbelletta, situato in via Augusto Porta. La riqualificazione ha previsto interventi di sistemazione e miglioramento delle aree verdi. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione delle modifiche apportate allo spazio pubblico.

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Venerdì 8 maggio, in mattinata, è stato inaugurata la riqualificazione del giardino intitolato a Don Aldo Corbelletta (con ingresso da via Augusto Porta). Questo è l'esito dei lavori di riqualificazione attuati dall'Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Emilia Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Museo del Carnevale, inaugurato il giardino riqualificatoInaugurazione oggi alle 11 per il giardino riqualificato del museo del Carnevale di Sciacca. Frosinone, lavori per il BRT: modifiche alla viabilità in via Don Minzoni e via Aldo MoroNuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire l’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione del sistema B.