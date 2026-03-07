Cos’è la Kings League Italia | tutto quello che devi sapere sul torneo che ha cambiato il calcio

La Kings League Italia è un torneo di calcio a 7 che ha rivoluzionato il modo di vivere il calcio tradizionale, puntando su un formato più rapido e dinamico. Si svolge con squadre composte da giocatori di spicco e si distingue per le partite dal ritmo veloce e le innovazioni nelle regole. Il torneo si rivolge a un pubblico legato agli stream e ai social media.

La Kings League Italia è il torneo di calcio a 7 che ha trasformato uno sport millenario in uno spettacolo pensato per la generazione degli stream. Regole pazzesche, presidenti-influencer, ex campioni in campo e partite che sembrano uscite da un videogioco: benvenuto nel futuro del pallone. Indice. Origini: come nasce la Kings League. La Kings League Italia: quando inizia e dove si gioca. Chi gestisce la Kings League Italia. Il formato: come funziona la competizione. Il regolamento: le regole della Kings League Italia. Chi sono i presidenti delle squadre. I giocatori: come funziona il mercato. Dove vedere la Kings League Italia. Perché la Kings League ha successo.